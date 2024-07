Ballando con le stelle 2024 cast: Federica Pellegrini c'è! E con lei siamo a 7 (con super giurata new entry)

Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini nel cast del dance show di Rai 1 da settembre

Da Pechino Express a Ballando con le Stelle 2024: da settimane giravano le indiscrezioni e ora è ufficiale la partecipazione di Federica Pellegrini al dance show di Rai 1 presentato da Milly Carlucci (affiancata come sempre da Paolo Belli) in prime time il sabato sera a partire dal 28 settembre.

La Divina del nuoto italiana da Parigi - dove sta seguendo le Olimpiadi da membro del Cio - ha pubblicato un video social in compagnia del marito Matteo Giunta (con cui arrivò seconda a Pechino) . “Amore, devo mettermi le scarpe da ballo”, dice Federica Pellegrini. “Devo prima parlare con il ballerino”, la risposta di Matteo Giunta.

Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle 204, il video della Divina





Ballando con le Stelle, Federica Nargi e... le star del cast annunciate prima di Federica Pellegrini

Non solo Federica Pellegrini. Con lei erano stati cinque i concorrenti svelati. Poche ore prima era stato ufficializzato l'ingresso nel cast del conduttore tv (in primis Unomattina) Massimiliano Ossini (che nel 2006 vinse Notti sul ghiaccio). In precedenza, la cantante Nina Zilli (quattro Festival di Sanremo e per tre anni nella giuria di Italia's Got Talent) e ancor prima la showgirl Federica Nargi (compagna dell'ex stella del calcio Alessandro Matri) e il comico Francesco Paolantoni (protagonista negli ultimi anni a Tale e Quale Show, l'Acchiappatalenti, Stasera tutto è possibile, Che tempo che fa).

Ballando con le Stelle 2024, arrivano anche Friedman e Cugini di Campagna

E subito dopo Federica Pellegrini sono arrivati altri due ingressi nel cast: l'economista Alan Friedman...





... e i Cugini di campagna.



Ballando con le Stelle, Mara Maionchi in giuria

In giuria a Ballando con le Stelle 2024 ecco poi Mara Maionchi. “Il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro”, dice l'ex X Factor nel video in cui viene annunciata la sua presenza al fianco degli storici Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Il dance show di Rai 1 vedrà poi com commentatori Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

