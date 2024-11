Ballando con le Stelle 2024? Nargi regina, ascolti tv super per Milly Carlucci ed è record digital/social. I numeri

Ascolti tv, Ballando con le Stelle e la vittoria contro Tu si Que Vales

Sabato scorso (16 novembre 2024) Ballando con le Stelle 2024 ha festeggiato un prime time super sfiorando il 25% (248% contro il 24,7% della finale di Tu si que vales su Canale 5) a 3.689.000 spettatori (contro i 3.378.000 del programma Mediaset).

Ballando con le Stelle 2024, Federica Nargi regina (a metà 'campionato')

Numeri super sul fronte Auditel, ma non solo. Il dancing show presentato da Milly Carlucci e firmato dalla Direzione intrattenimento Prime Time Rai - che vede attualmente in testa Federica Nargi (80 punti) davanti a Luca Barbareschi (a 74) e Federica Pellegrini (69) sul podio virtuale con Bianca Gaccero (67) e Massimiliano Ossini (54) che completano la top 5 provvisoria - sta volando anche sul fronte digital e social.



Milly Carlucci, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli (foto Ipa) Milly Carlucci, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli (foto Ipa)

Ballando con le Stelle 2024 vola su web e social. Primo programma Rai

Nelle 8 puntate del dancing show di Rai1 sin qui trasmesse, il programma vola a 1.368.870 legitimate stream per le perfomance live, mentre sui Video on demand dalla prima puntata di sabato 28 settembre 20024 a domenica 17 novembre il dato relativo agli stream tocca la stratosferica cifra di 16 milioni 839 mila con 2 milioni 911 mila ore (prima posizione tra i programmi Rai).



Federica Pellegrini (foto Ipa) Federica Pellegrini (foto Ipa)

Non solo. Qualche pillola dei numeri di Ballando con le Stelle 2024 sul fronte digital e social - Nella top dei contenuti è prima la puntata del 19 ottobre con 314 mila 882 legitimate stream. Interessanti anche i dati relativi alla modalità di fruizione che vedono lo smartphone in testa con una percentuale del 48 per cento per quanto riguarda i legitimate stream. Il target femminile è predominante nella fruizione con una percentuale del 65 per cento mentre le fasce di età vedono un 10 per cento medio dai 15 ai 44 anni per poi salire al 17 per cento tra i 45-54 anni fino al 28 per cento degli over 65. Per i Social crescono le video views che raggiungono quota 3,5 milioni. Nell’ultima puntata sono state registrate oltre 783 mila interazioni totali. La puntata di sabato 16 novembre 2024 ha fatto registrare per il segmento Ballando tutti in pista il 20.44% con 3 milioni 932 mila spettatori mentre Ballando con le stelle, dalle 22.20 alle 25.28. il 27.04% con 3 milioni 152 mila telespettatori.