Ballando con le Stelle, spin off su Rai1 in primavera: quando va in onda, giuria e le prime anticipazioni

Ballando con le Stelle, spin off su Rai1

L'AcchiappaTalenti è stato archiviato lo scorso anno, Il Cantante Mascherato non è in programma, ma la primavera di Milly Carlucci su Rai1 la vedrà in conduzione... Ballando con le Stelle. Non la versione classica, cui siamo abituati in autunno, ma uno spin off. Da tempo girano indiscrezioni e ora arriva una conferma da Ivan Zazzaroni, ospite di Luisella Costamagna a Tango su Rai 2.

Ballando con le Stelle, quando va in onda lo spin off su Rai1

Ballando con le Stelle dovrebbe andare nel prime time di Rai1 non al sabato, ma il venerdì (fascia attualmente occupata da The Voice Senior con Antonella Clerici), dal 9 al 30 maggio, sempre in prima serata su Rai 1.

"Lo spin off, io so, che saranno quattro puntate di venerdì, non so se è già ufficiale o meno, me ne ha parlato Giancarlo (De Andreis, autore di Ballando, ndr)", ha spiegato.

Ballando con le Stelle, la giuria dello spin off su Rai1

I giudici? Squadra che vince non si tocca. "Ti immagini Milly ce cambia?". Dunque dovrebbe scendere la formazione tipo con Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Mariotto. Quest'ultimo in una recente intervista a Verissimo su Canale 5 aveva lasciato il dubbio: "Tornare a Ballando? Chiediamolo al Signore, non sappiamo quello che accadrà nel futuro”. Ma alla fne dovrebbe dunque esserci anche lui.