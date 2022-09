Banijay Italia, Piscopo alla guida delle attività commerciali e digital

Banijay Italia, Piscopo nominato nuovo Chief Commercial & Digital Officer

Banijay Italia Holding, società a capo del gruppo Banijay in Italia, potenzia le attività commerciali e digitali di tutte le società del gruppo Banijay in Italia e annuncia l’ingresso di Vincenzo Piscopo nel ruolo di Chief Commercial & Digital Officer. Piscopo alla guida della nuova struttura Commerciale & Digital avrà l’obiettivo di espandere le attività della casa di produzione, anche nel mondo dei contenuti digitali, coordinando l’attività commerciale e digitale collegata alle produzioni Banijay, ma anche esplorando nuove opportunità di business, sia attraverso la creazione di start up che attraverso acquisizioni.

Vincenzo Piscopo è un manager di grande esperienza nel settore Digital, ambito nel quale ha contribuito a definire e reinventarne progressivamente gli standard. Appassionato di tecnologia, si é laureato in Ingegneria informatica e ha iniziato il suo percorso professionale nello sviluppo di applicazioni web.

Nel 2011 entra a far parte di Ciaopeople, dove si è occupato delle partnership legate alla produzione video di Fanpage.it, The Jackal, Geopop, Cookist e Ohga, attraverso branded content ed originals. Ha lanciato con successo The Jackal e ha avviato i Ciaopeople Studios di cui è stato Director dal 2020. Dal 2018 è Ambassador per ADCI in Campania, e dal 2021 è sia Membro del consiglio direttivo di OBE Osservatorio Branded Entertainment sia Vice Presidente dell'Unione Editori e Creators Digitali in Anica di cui ne è stato anche promotore.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a Vincenzo Piscopo nel gruppo – dichiara Paolo Bassetti, Presidente e Country Manager di Banijay Italia Holding – Siamo più che certi che la sua lunga esperienza ricca di successi e piena di creatività possa dare la perfetta spinta per la crescita in un settore così importante e competitivo come quello digitale.”

“Uno dei più importanti obiettivi di Banijay è far sì che le attività digital diventino sempre di più parte integrante del nostro core business - ha dichiarato Fabrizio Ievolella, Chief Operating Officer di Banijay Italia Holding – Vincenzo Piscopo è l'uomo giusto al momento giusto. Sono certo che il suo arrivo sia un volano fondamentale per andare in questa direzione e crescere in maniera significativa.”