Merger Links 2023, Barabino & Partners per 2 anni consecutivi Leading Company

Ranking mondiale MergerLinks 2023: Barabino & Partners è per due anni consecutivi la “Leading company” nel ranking “PR Consultants in EMEA 2023”

Barabino & Partners si conferma anche quest’anno la “Leading Company” nelle classifiche di MergerLinks, per la categoria “PR Consultants EMEA 2023” (Europa, Medio Oriente e Africa). Più in particolare, secondo l’istituto indipendente MergerLinks, Barabino &Partners ha all’attivo 259 deal nel corso del 2023, con una dimensione media delle operazioni pari a £740 milioni ed un valore totale delle operazioni che ammonta a £68,079 milioni. Con Barabino & Partners al vertice della classifica Brunswick Group e Kekst CNC

Barabino & Partners è l’unica società italiana di comunicazione presente in tale categoria in un ranking pressoché interamente di matrice anglosassone.

Dal suo ingresso nel 2022 nei ranking di MergerLinks, Barabino & Partners ha da subito guadagnato un posizionamento unico e distintivo, affermando per due anni di seguito la sua leadership.

Federico Steiner, Direttore Generale di Barabino & Partners spiega: “Siamo estremamente soddisfatti di esserci classificati per il secondo anno consecutivo all’interno della categoria “Leading”, a dimostrazione di un impegno costante e continuativo profuso nel corso degli anni nel settore M&A.” Luca Barabino, Ceo di Barabino & Partners aggiunge “Barabino & Partners è un’azienda che coniuga una storicità ed un ruolo da protagonista nel mondo della comunicazione nazionale ed internazionale, formata da un team di professionisti competenti e motivati: il risultato del Ranking ci qualifica nuovamente come società di comunicazione di primo piano e unica realtà italiana che emerge con distintività all’interno di tale contesto.” Va evidenziato che la classifica pubblicata da MergerLinks – piattaforma di servizi e intelligence nel settore finanziario che redige la principale classifica degli advisor attivi nelle operazioni di M&A (fusioni e acquisizioni) a livello mondiale - esplicita la leadership distintiva di Barabino & Partners nel mercato della consulenza in Comunicazione corporate e finanziaria. Più nello specifico, i criteri di selezione per entrare all'interno delle categorie di ranking di MergerLinks, comportano “criteri minimi” per ottenere tale riconoscimento.

Le categorie sono assegnate in base alla quota di mercato relativa che viene calcolata sulla base dei volumi transati e del valore medio ponderato per ogni transazione. Per ogni società partecipante vengono calcolati il valore totale, il numero e la dimensione media delle operazioni concluse nel 2023. In base a questi valori viene stilata una classifica sulla base di numero delle operazioni e di dimensione media delle operazioni che concorrono al calcolo della “Relative Market Share” rispetto alla prima classificata. E dalla quale B&P risulta al vertice nella sezione “Leading Company”.