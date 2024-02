Barbara D’Urso in Rai da Mara Venier a Domenica In

Barbara D’Urso a Domenica in da Mara Venier

Barbara D’Urso torna in tv dopo l'addio a Pomeriggio Cinque al termine della scorsa stagione e sarà fra gli ospiti della prossima puntata di Domenica in in onda domenica 3 marzo su Rai1. Lo riporta TvBlog. "Fra Mara e Barbara d’altronde esiste un antico rapporto di stima ed amicizia e l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 non ha avuto dubbi quando le è stata prospettata la possibilità di tornare in tv".

"Che possa essere questo il primo step di una collaborazione lunga e duratura con la televisione pubblica? Lo scopriremo nei prossimi mesi", aggiunge TvBlog.