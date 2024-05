La Lega e Salvini fuori dai talk Mediaset, così Berlusconi spinge Forza Italia

Europee, Mediaset fa lo sgambetto alla Lega: meno Salvini nei talk e nei Tg

Negli ultimi giorni di campagna elettorale, Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset ed ex braccio destro di Silvio Berlusconi, ha esortato i direttori dei canali televisivi del gruppo a sostenere attivamente Forza Italia.

Nel dettaglio, come scrive Dagospia, Confalonieri avrebbe convocato i vertici aziendali e i direttori delle reti del Biscione per discutere delle imminenti elezioni europee e ha ordinato loro di favorire le forze politiche che promuovono valori "europeisti". In particolare, ha fatto riferimento a Forza Italia, affermando che il partito, a un anno dalla scomparsa di Berlusconi, deve essere sostenuto e sta tentando di superare la Lega come secondo partito della coalizione di centrodestra.

Questo orientamento influenzerà la copertura mediatica dei talk show e dei programmi informativi, con una maggiore attenzione verso i leader, parlamentari e candidati di Forza Italia. Questa mossa è vista anche come un possibile cambiamento nei palinsesti televisivi futuri, con un potenziale spostamento verso volti più moderati e meno estremisti.

Il sostegno di Confalonieri a Forza Italia viene interpretato anche come un endorsement nei confronti di Tajani e del suo messaggio "Una forza rassicurante al centro dell’Europa". D'altro canto, si evidenzia una distanza dalla Lega di Salvini, che sta spostando il suo messaggio sempre più a destra contro l'Unione europea.