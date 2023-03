Bbc, lo staff annuncia lo sciopero per il 15 marzo. Ecco perché

Lo staff impiegato della Bbc annuncia lo sciopero

Lo staff impiegato della Bbc annuncia lo sciopero. La protesta, che si oppone ai piani di fusione di alcuni programmi radiofonici, è prevista per il 15 marzo e avrà una durata di 24 ore.

Lo sciopero è organizzato dal National Union of Journalists (Nuj) e mette a rischio la copertura dell’evento più importante previsto per quel giorno: il lancio della manovra finanziaria alla Camera dei Comuni da parte del cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt.

Come scrive Primaonline, dopo l’agitazione del 15 marzo, che colpirà la tv a livello locale, la radio e la copertura dei notiziari online della Bbc, il personale adotterà la protesta dello sciopero bianco per un massimo di sei mesi mentre il sindacato valuterà nuovi giorni di stop.

Altri scioperi ci potrebbero essere in occasione dei maggiori eventi in programma nel Regno Unito nei prossimi mesi: come le elezioni amministrative di maggio, l’incoronazione di re Carlo III nello stesso mese e l’edizione 2023 di Eurovision.