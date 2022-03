Bbc, risarcimento da 1,5 mln: si chiude il caso dell'intervista a Lady D

Uk, Bbc paga enorme risarcimento al segretario personale di Lady D. "Destinerò tutti i soldi in beneficenza"

La Bbc ha pagato “un’ingente somma” di risarcimento all’assistente di Lady Diana, Patrick Jephson, per i danni causati dalla sua intervista a Panorama nel 1995. I direttori si sono scusati "senza riserve" con lui per il modo in cui Martin Bashir ha ottenuto l'esclusiva bomba con Lady D.

La notizia è emersa dopo che un'indagine di maggio ha concluso che il giornalista aveva commissionato estratti conto falsi e utilizzato un "comportamento ingannevole" in una "grave violazione" delle linee guida dell'emittente. Di conseguenza, il comandante Jephson ha causato "gravi danni", ha ammesso oggi la Bbc.

Il comandante Jephson ha detto che è "un sollievo" "raggiungere finalmente una conclusione a questo doloroso episodio". "Sono grato a Lord Dyson e ai giornalisti la cui tenacia ha portato alla luce la verità, e ora non vedo l'ora di donare i danni che ho ricevuto a Ty Hafan, l'ospizio per bambini del Galles, in memoria della defunta Diana, disse.