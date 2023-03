Belen paladina del sesso "di qualità": "La prima volta? Non avevo nemmeno..."

Belen Rodriguez: "Il posto più strano dove l'ho fatto? Su una casa sull'albero"

Belén Rodriguez si racconta senza filtri. Tra le show girl più amate del piccolo schermo, la modella argentina ha rivelato sui social alcuni dettagli particolarmente “bollenti” sulla sua intimità. Belen si è divertita infatti a rispondere ad alcune domande dei followers di Instagram e, tra queste, non sono mancante curiosità “a luci rosse”.

E, ovviamente, l’argentina non si è sentita in imbarazzo scegliendo di rispondere senza peli sulla lingua. “Il primo bacio l’ho dato a 15 anni, il mio primo rapporto sessuale, invece, l’ho avuto a 18 anni, ma diciamo che il sesso, che per me è molto importante, oggi è parecchio più bello. Se lo fai con amore ancora di più, ma la chimica è tutto”.





Ma non è tutto. Belen non si è fermata qui, rivelando anche che il posto più strano in cui ha fatto l’amore. “Su una casa sull’albero”.

Sulla frequenza, invece, la conduttrice delle Iene ha scelto di essere più riservata, regalando però una lezione ai propri fan: “Credo sia più importante la qualità della quantità”. E alla domanda “Credi di essere brava a letto?”, la conduttrice di “Tu Si Que Vales”, ha risposto così: “Nessuno si è mai lamentato”.