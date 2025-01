Belen Rodriguez riceve il Tapiro D'oro dei record e poi dice: "Da adesso divento lesbica"

Belen Rodriguez risponde così alla domanda di Vittorio Staffelli se stia frequentando qualcuno: "Ho chiuso, da adesso in poi divento lesbica"

Belen Rodriguez con la consegna del suo 32esimo Tapiro d'Oro, accompagnato da un cornetto portafortuna, è diventata la persona più premiata di sempre da Striscia la Notizia. L'inviato Vittorio Staffelli esodisce così: "La regina incontrastata delle "attapirate", nessuno l'ha mai battuta". "Guarda, mi sei mancato un sacco. Veramente nessuno mi ha mai battuta?", risponde la showgirl argentina.

Al che Staffelli la incalza ricordandole alcuni suoi ex fidanzati, a partire da Stefano De Martino che ha sta ottenendo un grande successo con Affari Tuoi: "Benissimo, sta spaccando i pacchi", commenta Belen. L'inviato del tg satirico di Canale 5 quindi le chiede se stia frequentando qualcuno: "Ho chiuso, da adesso in poi divento lesbica. Sinceramente ho voglia di stare da sola, in pace. Sono felice", risponde con ironia la showgirl che ha debuttato ieri su Real Time con la seconda stagione di Amore alla Prova - La crisi del settimo anno.