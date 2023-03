Belpietro vende La Verità ad Angelucci, accordo da 15 mln. Ecco i dettagli

Belpietro vende La Verità ad Angelucci per 15 mln più un contratto da dieci anni come direttore

La Verità passa agli Angelucci. Maurizio Belpietro, come risulta ad Affaritaliani.it, avrebbe fatto il colpaccio. Quindici milioni più un super contratto da direttore dalla durata di circa dieci anni, queste le condizioni per cui avrebbe ceduto il suo quotidiano al patron di Libero e del Tempo Antonio Angelucci.

Le voci si rincorrono già da tempo (ne abbiamo parlato qui). Ma pare che con l’arrivo di marzo e delle prime luci della primavera l’affare si sia finalmente sbloccato. Ora, rivelano le fonti di Affari, rimangono solo poche questioni da sistemare per ultimare l’operazione.

E adesso, con l’acquisizione della Verità, il re delle cliniche private (con un patrimonio di circa 343 milioni, di cui 41 milioni in opere d’arte, custoditi in Lussemburgo e regolarmente contabilizzati anche grazie a un vecchio scudo fiscale, come scrive il Corriere), può finalmente realizzare il suo sogno. Ovvero la creazione di un polo editoriale rivolto a Centrodestra.

Il nome di Belpietro era circolato nelle scorse settimane come possibile portavoce/consigliere di comunicazione di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Ma la premier ha preferito virare su una figura meno controversa come quella di Mario Sechi. Il carattere più pugnace di Belpietro, oltre alle posizioni critiche su vaccini e Covid, avrebbero convinto la Meloni ad optare per il direttore dell’agenzia di stampa Agi.