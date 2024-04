Belve, ospiti 9 aprile 2024: in studio Fedez, Alessandro Borghi e Cipriani

Belve, ospiti 9 aprile 2024: Francesca Fagnani intervista Fedez, Alessandro Borghi e Francesca Cipriani

Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia di Belve in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Gli ospiti di questa sera sono Fedez, Alessandro Borghi e Francesca Cipriani. In studio anche Raiz, ospite dello "spazio canoro" di Belve. Torna, inoltre, Carmine Del Grosso nel surreale ruolo di "scaldatore di interviste", che, come di consueto, si confronterà con alcune "Belve" decisamente "underground".

Infine, non potevano mancare le Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane scoperte da Belve, che hanno conquistato il web con le loro mille sfumature di "maschi etero basici". E, ovviamente, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.