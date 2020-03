Benvenuti in Botnet, dove siamo tutti influencer

Botnet è un simulatore di social network in cui sei l'unico essere umano insieme a un milione di robot ossessionati da te

Di recente, Billy Chasen ha iniziato a chiedersi come sarebbe essere famosi su Internet. Chasen, lungi dall'essere nessuno, ha contribuito a creare Chartbeat, un servizio di analisi utilizzato da molti giornalisti, e Turntable.fm, un'amata comunità di musica su Internet. Ma rispetto al gruppo di influenza, spiega Chasen a Wired, o anche allo studente medio delle superiori, la loro presenza sui social network è povera. Ha meno di 600 follower su Instagram e poco più di 4.000 su Twitter.

Tuttavia, coltivare un massiccio follow-up online può richiedere molto lavoro e Chasen non ha avuto tempo. Quindi ha creato alcuni robot. Centinaia di migliaia.

I robot di Chasen ora vivono su un finto social network chiamato Botnet, che chiunque può scaricare gratuitamente come una normale applicazione. Botnet sembra una fonte di notizie di Facebook semplificata, racconta l'approfondimento di Wired, in cui gli unici post che puoi vedere sono tuoi. Solo tu e i robot che commentano i tuoi post con un abbandono spericolato

Chanet ha detto che Botnet è progettato per simulare l'esperienza della mega fama su Internet

Non solo una microcelebrità o nanoinfluencer, ma qualcuno nell'ordine di Kylie Jenner o Cristiano Ronaldo. Ogni pubblicazione su Botnet riceve centinaia di migliaia di Mi piace, non importa quanto banale l'argomento. E sono, quasi esclusivamente, amichevoli e congratulanti. La maggior parte delle celebrità, afferma Chasen, "non conoscono la differenza se sono persone vere o robot". È solo molta interazione. " Dice il suo creatore nella intervista rilasciata a Wired.

Botnet non crea necessariamente quell'empatia, ma simula l'esperienza di avere un seguito massiccio di persone che sono quasi esclusivamente simpatiche e solidali. Chasen ha creato la rete usando un modello OpenAI per il linguaggio naturale chiamato GPT-2 . Può generare testo in un modo che OpenAI chiama "camaleontico: si adatta allo stile e al contenuto del testo di condizionamento", conclude l'ideatore nell'intervista rilasciata a Wired.