Berlinguer e Le Iene, Mediaset dà un calcio agli Europei della Rai

Berlinguer e Le Iene, Mediaset dà un calcio a Euro 2024 di Rai1 (con Portogallo-Repubblica Ceca)

Rai1 scende in campo con una nuova notte di grande calcio per gli Europei. Nel menù di giovedì 18 dicembre c'è il match tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Rafa Leao contro la Repubblica Ceca in programma alla Red Bull Arena di Lipsia alle 21 (in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio) e valido per il Gruppo F (con l'antipasto Turchia-Georgia alle 18 (in esclusiva su Sky e visibile in streaming ovviamente su SkyGo e Now).

Come difendersi dal grande calcio di Euro 2024, fiore all'occhiello di quest'estate Rai (che poi dal 26 luglio all'11 agosto proseguirà all'insegna dello sport con le Olimpiadi di Parigi 2024)? Mediaset cala due carte vincenti. Su Italia 1 ecco Le Iene in versione Inside con Gaston Zama e l'inchiesta sulle apparizioni della Madonna di Trevignano. Rete 4 si gioca un jolly: ecco È sempre Cartabianca il talk show condotto da Bianca Berlinguer (qui le anticipazioni sugli ospiti) che, tra l'altro, ha visto allungare anche la stagione di "E' prima di domani" in access prime time. Per completare la scelta Mediaset, da segnalare su Canale 5 il film Ricomincio da Me (con Jennifer Lopez , Milo Ventimiglia, Leah Remini). Da Mediaset a La7 ovviamente la rete di Urbano Cairo mette nel menù il show talk show Dimartedì con Giovanni Floris al comando.