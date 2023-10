"Berlusconi condizionato da Fascina, anche sulla caduta di Draghi..."

Report, il servizio che fa infuriare FI: "Fascina condizionava Berlusconi"

Esplode un nuovo caso Report, Forza Italia va su tutte le furie per il servizio del programma di Ranucci su "Berlusconi condizionato da Fascina". Le dichiarazioni (anonime), andate in onda ieri sera sul Raitre, - si legge su Il Corriere della Sera - sono incentrate sull'influenza esercitata dall'ultima compagna dell'ex premier morto a giugno, Marta Fascina: "La figura di Marta, nel 2020, diventa di colpo imponente. Soprattutto in politica. La compagna partecipa a tutti gli incontri di Berlusconi e passa ogni ora del giorno a condizionarlo nelle relazioni con gli altri", sostiene la fonte. Il partito di Berlusconi insorge e tenta anche di rimandare il servizio, dal momento che le urne sono aperte: si vota anche a Monza per il seggio in Senato lasciato appunto da Berlusconi.

"Report e Ranucci sono una sorta di "movimento politico" che agisce, finanziato dai cittadini con i soldi Rai, per colpire gli avversari. Ci indigna", tuona Maurizio Gasparri. "Un giornalismo pessimo, politicizzato, scorretto, volgare, quello che contraddistingue la trasmissione Report. Chiederemo conto alla Rai di tutto questo", avverte Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia. La fonte anonima intervistata da Report si concentra sul peso che Fascina, eletta deputata nel 2018 e rieletta nel 2022, avrebbe avuto in ambito politico, suggerendo e sostenendo per esempio prima il tentativo di corsa al Quirinale di Berlusconi, poi influenzandone la decisione di far cadere il governo Draghi nella convinzione che fosse possibile un suo ritorno a Palazzo Chigi: "Nessuna strategia, sfizi di una donna convinta che Berlusconi sarebbe diventato di nuovo presidente del Consiglio", sostiene la fonte.