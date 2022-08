Bezos, Gates e Bloomberg: i super-ricchi in Groenlandia per i minerali rari

Bezos, Gates e Bloomberg alla scoperta della Groenlandia per trovare metalli rari

La costa Occidentale della Groenlandia è la nuova terra promessa. Qui Jeff Bezos, Michael Bloomberg e Bill Gates (ovvero 357 miliardi di dollari combinati, secondo la classifica di Forbes) stanno investendo in un progetto costoso e rivoluzionario: trovare metalli rari e preziosi. Complice il cambiamento climatico, che sta facendo ritrarre i ghiacci e facendo emergere terre finora inesplorate, i miliardari hanno messo gli occhi sui minerali rari. Per questo hanno deciso di sostenere una start-up, la Kobold Metals, che ha sede in California. Quest’aziend aha stretto una partnership con Bluejay Mining per setacciare la Groenlandia. Sarebbero già una trentina le persone coinvolte nella spedizione tra geologi, piloti e meccanici.