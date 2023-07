Bianca Berlinguer verso Mediaset e Discovery, ma dov’è la coerenza?

Bianca Berlinguer verso Mediaset e Discovery: le contraddizioni del potere. Commento

Come nella migliore tradizione radical – chic di sinistra Bianca Berlinguer, in arte “Bianchina” come la chiama il suo amico Mauro Corona, si prepara a transumare armi e bagagli da Mamma Rai a Mamma Mediaset, a piedi nudi e salmodiando, compiendo il noto pellegrinaggio Roma – Cologno Monzese. Se fossimo in un Paese normale per citare proprio Massimo D’Alema, non ci sarebbe niente di male, normale gioco di concorrenza ma in questo caso giocano due fatti che danno la misura della particolarità del nostro Paese.

Intanto c’è una caratteristica comune. Per anni personaggi e personaggini del mondo Rai insultano il centro – destra e in particolare Silvio Berlusconi e poi vi si trasferiscono quando le cose si mettono male nel servizio pubblico. E così è accaduto in tanti precedenti a cominciare dall’alto sacerdote di un basso culto, come Michele Santoro, acerrimo nemico di Berlusconi e che poi andò a mangiare al suo desco sputando -per sovraprezzo- pure nel piatto dove mangiava (lautamente).