Bianca Guaccero, la conduttrice Rai spettacolare in bikini. Che curve! FOTO

Bianca Guaccero, che curve! Gli scatti in spiaggia incantano i fan. FOTO

Bianca Guaccero sfodera le sue forme esplosive in vacanza al mare. La conduttrice Rai farà il suo ritorno in tv a settembre alla guida di un programma inedito incentrato sul gioco delle escape room. E in vista della nuova avventura a viale Mazzini, Bianca Guaccero non perde l'occasione di riposarsi per bene e "studiare il copione" per arrivare il più preparata possibile all'inizio della nuova stagione televisiva.

Dagli scatti, pubblicati dalla stessa conduttrice su Instagram, risaltano le sue curve da urlo e il bikini non lascia spazio all'immaginazione. Sui social, come si ci poteva aspettare, non è servito molto tempo prima che una schiera di affetuosissimi seguaci riempisse di mi piace e complimenti il post della conduttrice pugliese.

"Bianca sei stupenda, non vedo l'ora di vederti di nuovo in tv!", scrive un'affettuosa follower della show-girl. E ancora: "La Guaccero, a mio parere, è tra le conduttrici più sottovalutate", scrive invece un fan.