Bitcoin, il Ceo di Binance Italy: "Prezzi su con Etf. Boom di utenti nel 2023"

Il Ceo di Binance Italia: "Bitcoin su con l'Etf. Anche Ethereum verso l'approvazione della Sec. Boom di utenti nel 2023 sulla nostra piattaforma (+30%)

La svolta, secondo molti, è epocale. Con l’approvazione degli ETF spot sui Bitcoin della Sec (la Consob americana), il mercato delle criptovalute si trova ora di fronte a un potenziale salto di qualità. Il motivo è semplice: l’approvazione ha reso i Bitcoin acquistabili attraverso i canali della finanza tradizionale e questo, indubbiamente, ha ampliato di molto il parterre di investitori, anche quelli più avanti con gli anni.

In molti, infatti, magari sconfortati dall’idea di utilizzare una tecnologia “sconosciuta”, non comprano l’asset digitale non per paura di perdere i soldi, ma per l’incapacità di eseguire l’operazione stessa. Dunque, se più gente compra Bitcoin perché è più comoda nel farlo (e conseguentemente più invogliata) la quotazione della valuta digitale non può che lievitare.

Ma cosa succederà, dunque, all’intero universo cripto dopo l’approvazione degli Etf negli Stati Uniti? Per provare a fare delle previsioni, Affaritaliani.it ha interpellato Gianluigi Guida, Ceo della filiale italiana di Binance, la prima piattaforma di scambio criptovalute al mondo.

Cosa rappresenta per il mercato cripto l’approvazione degli Etf sui Bitcoin?

“La notizia rappresenta un momento di maturità. Non è stata una decisione facile, anzi. Su cinque votanti, due sono stati contrari. Anche se, ripensandoci, uno dei commissari ha detto che avrebbero dovuto approvare il tutto tempo fa. Comunque, grazie all’approvazione da parte della Sec, i Bitcoin – ma anche le altre criptovalute - possono ora godere di maggiore credibilità.

Gli Etf rappresentano infatti un vero e proprio ponte tra il mercato cripto e quello tradizionale, in quanto danno la possibilità a chi è meno avvezzo di affacciarsi e investire nel settore con uno strumento più comprensibile. Ma non si tratta solo di un investimento. Gli Etf possono anche contribuire ad avvicinare le persone a comprendere l’immensa tecnologia che c’è dietro al Bitcoin, fattore spesso trascurato”.

I prezzi saliranno? Cosa ci dobbiamo aspettare?

“Credo che il futuro sarà positivo. Con gli Etf si è alzata la richiesta dei Bitcoin, per cui con essa si alzerà anche il prezzo. È la logica di tutti i mercati. Negli ultimi dieci anni si è visto che cosa è successo, il Bitcoin rappresenta uno degli asset finanziari più prolifici che ci siano.

Inoltre, l’halving di aprile 2024 (un meccanismo che riduce la quantità di monete estraibili in modo da rendere Bitcoin scarsamente disponibile e resistente all’inflazione, ndr), darà sicuramente brio alle fluttuazioni. Non solo. Il mercato attende anche con ansia l’approvazione degli Etf sugli Ethereum. Altro fattore che potrebbe incidere positivamente sulle quotazioni dell’intero mercato delle criptovalute. Il 2023 è stato un buon anno, ma penso che il 2024 porterà con sé tante sorprese”.

Spostandoci su Binance Italy, su quali questioni si sta concentrando la piattaforma?

“In questo momento la società sta vertendo il proprio focus su due questione principali. Innanzitutto la compliance, filone principale in previsione del nuovo regolamento europeo MiCA (già entrato in vigore, in Italia manca ancora legge di implementazione). Poi, sicuramente, sulla crescita, provando a offrire una serie di prodotti sempre più in linea con le richieste dei nostri utenti”.

Parlando di crescita, com’è andato il 2023 per Binance?

“Quest’anno il gruppo ha accolto 38 milioni di nuovi utenti, con un aumento pari al 30% sul 2022, registrando una crescita costante nei servizi chiave e introducendo nuovi prodotti e funzionalità progettati per la prossima era della blockchain. A fine 2023, Binance ha raggiunto 170 milioni di utenti iscritti e 431 asset disponibili per il trading su 1785 trading pairs”.