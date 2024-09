Boccia pizzicata da Striscia la Notizia, a lei il primo Tapiro della stagione

A Boccia il primo Tapiro di Striscia la Notizia della nuova stagione

Va a Maria Rosaria Boccia, per l’affaire Sangiuliano, il primissimo Tapiro d’oro della stagione 37 di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35). Ed è un Tapiro personalizzato: indossa i famigerati occhiali con telecamera che Boccia sfoggiava anche in Parlamento, in fronte ha una cicatrice simile a quella di Sangiuliano.

Al naso ha un anello d’oro (il riferimento è alla fede che, secondo l’ex ministro della cultura, la donna gli avrebbe rubato e nascosto) e, tra le terga, ha la Chiave d’oro di Pompei (Boccia sedeva accanto a Sangiuliano quando gli fu conferita l’onorificenza) che aziona un carillon con la melodia di 'Passion Flower' che rievoca il ricordo di quando i due sono stati insieme a Sanremo, la città dei fiori.

Intercettata a Roma da Valerio Staffelli, Boccia nega di aver fatto sparire la fede nuziale di Sangiuliano: "Non l’ho presa io, però anche questo verrà chiarito nelle sedi opportune". E quando l’inviato, impressionato dalla lunghezza delle unghie di Boccia, chiede cosa sia successo all’ex ministro, apparso qualche giorno fa al Tg1 con una cicatrice in fronte, lei risponde: "Vogliamo fare una prova? Simuliamo con lei...".

Smentisce inoltre una presunta relazione con il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. E sarebbe quindi una fake news anche l’illazione secondo la quale il trapianto di capelli, a cui si è sottoposto il ministro mesi fa, avrebbe avuto l’intento di coprire le ferite riportate in testa durante un litigio. Il servizio completo andrà in onda questa sera nella prima puntata di Striscia la notizia - la voce della complottenza.