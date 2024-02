Bonolis a Sanremo per il dopo-Amadeus, ma l'ex moglie Bruganelli si oppone

Bonolis a Sanremo 2025? Il conduttore vuole tornare in Rai, ma l'ex compagna lo frena

Tra i conduttori di punta di Mediaset, il suo nome è finito anche nel “toto-Sanremo” post Amadeus. Stiamo parlando di Paolo Bonolis, il quale starebbe pensando di lasciare il Biscione data l’ormai vicina scadenza del contratto.

Il settimanale Oggi lancia il sasso e svela la sua più grande ambizione: "Condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo, orfano di Amadeus, e riproporre il suo storico format Il senso della vita". La Rai, secondo le voci, accoglierebbe il ritorno di Bonolis con grande convinzione. Meno convinta, invece, sarebbe Sonia Bruganelli.

Nonostante i due non siano più una coppia, continuano a lavorare insieme. L’ex compagna di Bonolis è infatti a capo dell’agenzia di scouting SDL 2005, la quale si occupa dei casting delle trasmissioni Avanti un altro e Ciao Darwin e – secondo Oggi – i programmi gestiti in Mediaset avrebbero introiti maggiori rispetto a quelli Rai. Per ora, tutto è ancora sospeso e il nome del prossimo conduttore di Sanremo rimane ancora un mistero.