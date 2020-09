Brachino in Italpress come editorialista politico e consulente editoriale

L'ex direttore Mediaset, Claudio Brachino, dal 15 settembre entrerà nella squadra dell’Italpress come editorialista politico e consulente editoriale dell’area multimediale, che comprende sia il video che il web, dove realizzerà anche format e rubriche in prima persona.

Si comincia da “Primo Piano”, programma che settimanalmente ospiterà nello studio Tv della sede romana di via Piemonte i big del mondo politico, sindacale, economico ed imprenditoriale del Paese. La produzione video dell’agenzia diretta da Gaspare Borsellino, che comprende 4 Tg al giorno fra Sport, Economia ed Attualità e 3 Tg tematici settimanali (Europa, Motori e Salute), oltre ad essere trasmessa su tutte le piattaforme multimediali dell’Italpress, che raggiungono più di 500 abbonati e sul proprio portale www.italpress.com, andranno in onda anche su un Network televisivo di circa 100 emittenti televisive dall’Alto Adige alla Sicilia.

“Sono molto orgoglioso e contento dell’ingresso di Claudio Brachino nella nostra squadra – afferma il direttore e fondatore Gaspare Borsellino – perchè ci permette di fare un ulteriore salto di qualità, potenziando un settore per noi sempre più importante e strategico, come l’area video e multimediale".

“Sono felice di lavorare per un’agenzia autorevole come Italpress – commenta Brachino – e per un direttore coraggioso come Borsellino. Per di più continuo a seguire la stella polare della mia carriera, ovvero la costante sperimentazione, la costante ricerca di nuovi linguaggi”.