Bruno Barbieri, campagna pubblicitaria Dreamin'101. Topper e cuscino firmati

Bruno Barbieri protagonista della campagna pubblicitaria Dreamin'101

Dreamin’101, realtà nei complementi d’arredo dedicati al design del riposo e alla qualità del sonno, lancia una nuova campagna pubblicitaria in collaborazione con lo chef stellato ed esperto di benessere Bruno Barbieri. La linea oggetto della campagna, comprende topper e cuscini di alta qualità. “La collaborazione con Bruno Barbieri, attiva ormai da due anni, rappresenta un’importante opportunità che ci permette di unire la nostra passione per il sonno di qualità con l’esperienza e la creatività di un professionista nel mondo del benessere”, afferma Luca Giove, Project Manager di Dreamin’101. “Siamo orgogliosi di presentare la nuova campagna pubblicitaria che in linea con la mission del nostro brand, continua a puntare l’attenzione sulla cura dei dettagli e sull’unicità dell’esperienza sensoriale capace di portare valore aggiunto alla qualità del sonno”.

Dreamin'101, Bruno Barbieri: topper e cuscino firmati

Bruno Barbieri sottolinea: “Il sonno è un elemento fondamentale per il benessere e la qualità della vita. Sono felice di proseguire la collaborazione con Dreamin’101 per la collezione di topper e cuscini che non solo offrono un alto livello di piacere, ma trasformano il riposo in un’esperienza di lusso e relax”. “Per me è sempre entusiasmante e coinvolgente vedere l’intero processo che porta alla creazione della linea che porta la mia firma. Per esempio – continua Barbieri – sono affascinato dal processo di imbottitura e dalla meticolosità che ne caratterizza la scelta, permettendo di toccare con mano la qualità del prodotto che sta prendendo forma. L’artigianalità di ogni complemento. Anche durante la mia ultima visita in Dreamin’101 per la registrazione della campagna pubblicitaria, ho assistito personalmente al processo produttivo, percependo un vero e proprio spirito di squadra con tutte le persone che ho incontrato”.

Il topper e il cuscino firmati Bruno Barbieri sono il risultato di un impegno condiviso nella ricerca del comfort assoluto. Progettati per vivere la sensazione di dormire ogni notte in un hotel di lusso, questi complementi vantano una pregiata imbottitura in piumino e piumette, scelti per la loro morbidezza e capacità di adattamento. L’attenzione al dettaglio è evidente nell’altezza ottimale dei cuscini, calibrata per garantire il massimo comfort e supporto.

Riconoscendo l’importanza di un riposo di qualità in ogni stagione, Dreamin’101 e Bruno Barbieri hanno posto particolare attenzione sulla traspirabilità dei materiali. La collezione assicura una temperatura ideale durante il sonno, garantendo un ambiente fresco d’estate e caldo d’inverno. Ogni complemento è imbottito e cucito a mano in Italia, seguendo le più rigorose tradizioni artigianali. La collezione non solo rappresenta un trionfo del design e della funzionalità, ma è anche un riconoscimento all’artigianato italiano di alta qualità.

La nuova campagna pubblicitaria sottolinea come l’incontro tra Dreamin’101 e Bruno Barbieri guardi oltre la semplice collaborazione: rappresenta, infatti, una fusione di visioni, una dedizione alla perfezione e un impegno a migliorare la qualità del sonno attraverso complementi per il letto “da sogno”.