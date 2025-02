Buffy, Sarah Michelle Gellar torna ammazzavampiri - Cosa sappiamo sul reebot della serie tv

Buffy l'ammazzavampiri torna: Sarah Michelle Gellar nel reboot della serie tv

'Buffy l’ammazzavampiri' sta per tornare, a oltre 20 anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio (sette stagioni dal 1997 e il 2003 per un totale di 144 puntate). E con la serie tv, anche la star: Sarah Michelle Gellar è pronta a riprendere il suo paletto di legno con cui proteggeva la gente della cittadina di Sunnydale. Hulu e 20th Television sono al lavoro per il reboot di 'Buffy The Vampire Slayer'.

Da capire se torneranno anche i due vampiri che si contendevano il cuore della protagonista: Il cattivo Spike (James Marsters) - che diventò buono arrivando nell'ultima puntata a salvare pure il mondo facendo esplodere la Bocca dell'Inferno - e il buono Angel (David Boreanaz) - che ebbe una parentesi da cattivo nella seconda stagione quando perse l'anima, tornando infine nuovamente buono e uscendo dalla serie per uno spin-off incentrato su di lui e lungo cinque stagioni. O Willow Rosenberg, l'amica strega di Buffy (interpretata da Alyson Hannigan, poi star in How I Met Your Mother), piuttostoché (a sorella di Buffy, Dawn Summer (Michelle Trachtenberg) e il professore Rupert Giles (interpretato da Anthony Head). Di certo sono attesi personaggi del cast orginale nella nuova serie.

La protagonista ad ogni modo non sarà Buffy Summers, ma una nuova cacciatrice. Ancora non è stato rivelato il nome di chi la interpreterà.

Dietro la macchina da presa il premio Oscar Chloé Zhao (già alla regia di 'Nomadland') e alla sceneggiatura Nora e Lila Zuckerman ('Poker Face'). Nel nuovo progetto non è coinvolto il creatore della serie originale - andata in onda per sette stagioni, dal 1997 al 2003 - Joss Whedon.

L'ideatore della serie tv è stato accusato dal alcune star dello show di aver creato un ambiente tossico. "Joss Whedon ha abusato del suo potere in varie occasioni quando lavoravamo insieme sul set di 'Buffy l’Ammazzavampiri' e 'Angel' (lo spin-off della serie con protagonista David Boreananz, ndr). I suoi modi di fare hanno aumentato la mia ansia da prestazione. Azioni per sminuirmi e per alienarmi dagli altri attori. Continuava a chiamarmi 'grassa' di fronte agli altri colleghi quando ero incinta al quarto mese e pesavo 60 chili. Nei miei confronti è stato cattivo e perfido", ha raccontato l'attrice Charisma Carpenter, interprete di Cordelia Chase (la ricca e snob cheerleader e reginetta del Sunnydale High, la scuola superiore della cittadina californiana di Sunnydale).

A supporto delle parole di Carpenter era intervenuta sui social anche la collega Sarah Michelle Gellar: "Sono molto fiera che il mio nome venga associato a quello di Buffy. Ma non voglio essere più associata al nome di Joss Whedon. Sono vicina a tutti coloro che hanno subito abusi e sono fiera che loro denuncino questi fatti".