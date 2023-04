Caffitaly torna in comunicazione con una nuova campagna firmata PicNic

Importanti investimenti pubblicitari inaugurano la stagione primaverile di Caffitaly. Caffitaly ha scelto infatti il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile, per tornare on air e online con una nuova campagna multimediale all’insegna del claim “Non è caffè. È Caffitaly”.

Come scrive Engage, a raccontare agli italiani tutta la qualità delle pause caffè firmate Caffitaly, gli spot TV in onda sulle principali emittenti nazionali RAI e Mediaset per un totale di quattro settimane, quelli radio sulle emittenti nazionali per due settimane, e banner pubblicitari online e campagne social su Instagram e Facebook always-on fino alla fine di maggio.

Soggetti rinnovati per la TV e nuovi quelli per la radio, sempre realizzati dall’agenzia PicNic che, continuando a giocare con l’ironia all’insegna di “Non è caffè. È Caffitaly”, si focalizza su canali d’acquisto e occasioni di consumo: il primo spot, infatti, è ambientato in un Caffitaly Shop, lo store monomarca dove è possibile trovare tutte le macchine e le referenze dell'offerta di caffè e bevande calde di Caffitaly e dei produttori partner; il secondo, invece, racconta della pausa caffè dopo l’ennesima call della giornata, per una pausa a tutto gusto grazie al Caffitaly System.

“Siamo entusiasti di tornare online e on air con la nuova campagna di Caffitaly, che supporta le strategie dirette al consolidamento della brand awareness e al sostegno della nostra rete di Caffitaly Shop – commenta Marta Colombo, CMO di Caffitaly –. I nuovi soggetti degli spot radio, in particolare, ci aiuteranno a raccontare la nostra presenza su tutto il territorio italiano e a spiegare come le elevate performance del sistema domestico di Caffitaly siano perfette per ogni occasione di consumo, a casa e al lavoro. I nostri sforzi nella comunicazione stanno portando ottimi risultati - e in particolare dal canale televisivo -, dandoci la possibilità di raggiungere milioni di italiani e di raccontare loro l’esperienza di caffè superiore che, grazie ad altissima qualità, tecnologia e innovazione continua, il nostro sistema è in grado di offrire”.