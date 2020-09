Cairo, aiutino a De Benedetti. Stamperà "Il Domani", mossa anti-Repubblica

Cairo si allea con De Benedetti. Stamperà "Il Domani", aiutino anti-Repubblica

Urbano Cairo si allea con Carlo De Benedetti. Sarà una sua società - si legge sul Fatto Quotidiano - a occuparsi della stampa e distribuzione del nuovo quotidiano in uscita il prossimo 15 settembre diretto da Stefano Feltri: "Il Domani". Doppiare Repubblica. O comunque assestargli una bella mazzata. Questo è l’obiettivo che si è messo in testa Urbano Cairo, editore del Corriere della Sera. Ragion per cui è disposto a dare una mano a Carlo De Benedetti.

Con questa operazione, - prosegue Il Fatto - Cairo tenterà di assestare un duro colpo al quotidiano di Largo Fochetti, in calo di copie da quando è arrivato il nuovo padrone, la Fca di John Elkann, e il nuovo direttore Maurizio Molinari. I dati delle vendite in edicola a giugno 2020 fotografano una situazione fosca per i due giornaloni: Corriere a 164mila, contro le 186mila del 2019 e le 204mila del 2018; Repubblica a 113mila, contro le 141mila del 2019 e le 146mila del 2018.