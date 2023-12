Mario Calabresi s'è scordato l'italiano: "Che ha tratti sembra più un vezzo"

Mario Calabresi, errore grammaticale clamoroso nel suo ultimo post su Facebook

Mario Calabresi si è scordato l'italiano? Nell'ultimo post pubblicato su Facebook dal fondatore di Chora Media ed ex direttore di Repubblica, un errore grammaticale piuttosto grave ha attirato l'attenzione dei lettori più attenti.

"Quel bastone con trombetta che HA tratti sembra più un vezzo che una necessità", scrive il giornalista. Certo, è chiaro che si tratti solo di un refuso dovuto a una distrazione o a una mancata rilettura, ma il "caso" ha comunque suscitato una discussione tra coloro che ritengono che i giornalisti dovrebbero essere impeccabili nella loro scrittura.

In ogni caso, l'errore clamoroso di Mario Calabresi fornisce uno spunto di riflessione non indifferente: nessuno è perfetto e anche le figure più esperte della comunicazione possono incappare in piccoli errori. Ecco, dunque, il testo completo in cui è presente il refuso incriminato.