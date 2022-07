Calcio, Christina Lundari nominata Country manager di OneFootball in Italia

Calcio, Christina Lundari nominata nuova Country manager della piattaforma Onefootball per l'Italia

La piattaforma OneFootball ha annunciato la nomina di Christina Lundari come Country Manager Italia. In precedenza, Christina Lundari ha ricoperto ruoli senior in diverse multinazionali del settore tecnologico, tra cui Google e Microsoft, e arriva in OneFootball dopo otto anni di esperienza in Yahoo! come General manager per l'Italia.

OneFootball, ricorda una nota, ha recentemente annunciato una partnership pluriennale con la Serie A per consentire ai tifosi di tutto il mondo di acquistare e scambiare le migliori azioni di campionato, Coppa Italia e Supercoppa in formato video digitale da collezione. OneFootball è anche partner ufficiale dei principali club italiani AC Milan, Juventus e SSC Napoli. Questo va ad aggiungersi alla consistente offerta in streaming della piattaforma in Italia, che comprende gli highlight di tutte le partite di Serie A e di Serie B.