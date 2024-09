Calcio in tv e streaming gratis: il nuovo canale fa gol per i tifosi. Ecco dove vederlo e come

Calcio in tv e streaming gratis: il nuovo canale va in gol per i tifosi

I tifosi di calcio scoprono una gradita sorpresa in questo inizio di stagione 'nel pallone': mentre le piattaforme pay sono partite con aumenti nei loro piani di abbonamento e Piracy Shield prosegue la sua battaglia contro il pezzotto e chi guarda le IPTV pirata, arrivano contenuti gratuiti per i fans dello sport più amato al mondo.

Fifa+ su Pluto Tv, il nuovo canale di calcio in streaming e su smart tv

FIFA+, il canale streaming gratuito della Federazione del calcio mondiale va in gol su Pluto TV, leader planetario nella televisione in streaming gratuita FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), ha annunciato nelle scorse ore il lancio del nuovo canale in diversi mercati, compreso quello italiano.





Fifa+ su Pluto Tv, i contenuti del canale del calcio mondiale

FIFA+ permetterà ai tifosi un accesso esclusivo ad emozioni, storie e magia del calcio mondiale con una vasta gamma di contenuti. Dai documentari alle serie originali. Ma ci sarà spazio anche per vedere repliche integrali di partite che hanno fatto la storia del pallone e i momenti più emozionanti della Coppa del Mondo per nazionali uomini e donne - la FIFA World Cup a partire da Qatar 2022 dove trionfò l'Argentina di Messi dopo una finale incredibile contro la Francia di Mbappè) e la FIFA Women's World Cup (ultima edizione disputata in Australia e Nuova Zelanda 2023). Insomma, i fans avranno una visione esclusiva sui momenti chiave che hanno fatto la storia del calcio, permettendo di rivivere le grandi emozioni del passato e scoprendo nuovi dettagli sullo sport più amato del mondo.

Serie, documentari, partite, flashback ma anche i contenuti backstage, come le interviste di Gary Lineker ai vincitori della Scarpa d’Oro o le storie raccontate da HD Cutz direttamente dalla sua sedia da barbiere. Dal Kerala alla Macarena, dagli spalti della MLS al palcoscenico della Coppa del Mondo FIFA, FIFA+ manda in gol tutte le emozioni e i drammi sportivi che rendono il calcio lo spettacolo più amato al mondo.

Fifa+ su Pluto Tv i contenuti di calcio in arrivo sul canale in streaming

Coming soon su FIFA+? La retrospettiva sulla FIFA World Cup Sudafrica 2010 (con la Spagna di Xavi e Iniesta in trionfo nella finale sull''Olanda di Snejider fresco di Triplete con l'Inter di Mourinho), in programma il 21 settembre. Senza dimenticare la celebrazione del Giorno dell’Indipendenza del Messico il 16 settembre, con i migliori momenti della Nazionale messicana. Il weekend del 28 e 29 settembre racconterà la Spagna, con "Campioni del Mondo", che ripercorre i trionfi della squadra maschile in Sudafrica e i successi delle squadre femminili nel 2023.