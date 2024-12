Calippo Tour, le Iene ne svelano i retroscena: dietro ci sarebbe un'agenzia con sede in Romania

Calippo Tour: Le Iene hanno svelato tutti i restoscena del progetto di Ambra e Paolina. Dietro ci sarebbe un'agenzia che fa riferimento a Ice Boy

La storia del Calippo Tour nasce dall'idea di due ragazze, Ambra Bianchini e Paolina, che sui social network annunciano un giro per l'Italia per praticare rapporti orali ad alcuni fortunati abbonati ai loro profili di Onlyfans. La fellatio viene ovviamente praticata a favore di telecamera ma mantenendo l'anonimato del partecipante al Calippo Tour.

Si può discutere sul fatto che il progetto di Ambra e Paolina sia una pratica corretta dal punto di vista morale ma non sulla sua illegalità, a meno che il fan non venga selezionato dopo un lungo processo a pagamento e non ci sia un'organizzazione a gestire il tutto. In questo caso, come hanno spiegato Le Iene in uno dei tanti servizi di Gaston Zama sul Calippo Tour: "potrebbe configurarsi il reato di sfruttamento”.

Le Iene infatti hanno raccolto diverse segnalazioni del fatto che per essere (forse) selezionati si debba seguire un lungo iter, poi confermato dallo stesso Zama in prima persona. Si inizia con Telegram, per poi essere re-indirizzati verso Onlyfans dove all'aspirante partecipante viene chiesto di abbonarsi ai canali di Ambra e Paolina al costo di 18 dollari per entrambi. A questo punto si può iniziare a chattare. Iniziano quindi le richieste di sbloccare altri contenuti a pagamento. A Zama è stato chiesto anche di pagare 150 euro per una videochiamata che non è mai avvenuta.

Il dubbio è che Ambra e Paolina non siano nemmeno loro in prima persona a gestire i propri profili, aspetto smentito in più occasione da entrambe le ragazze. Durante l'intervista di coppia, Zama ha inviato diversi messaggi ai profili di Ambra e Paolina e ha scoperto che effettivamente a rispondere al profilo della seconda c'è un bot automatico. Non solo, dietro al Calippo Tour si celerebbe un'agenzia con sede in Romania con a capo Ice Boy, un manager che "gestisce tantissime ragazze" e che tratterebbe per sé anche fino al 50% dei guadagni delle onlyfanser.