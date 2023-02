Carla Bruni ospite a Sanremo, dalla musica all'amore con Sarkozy. Ecco chi è

Ecco chi è Carla Bruni, da modella a cantante a First Lady di Nicolas Sarkozy

Carla Bruni sarà ospite oggi, 10 febbraio, della quarta serata del Festival di Sanremo. L'ex modella e cantante si esibirà al fianco di Colapesce e DiMartino. Sebbene tutti (o quasi) conoscano la sua storia d'amore con l'ex Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, non tutti conoscono i dettagli della sua vita.

Carla Bruni, da modella a First Lady di Francia. Gli inizi

Cresciuta in Francia dall’età di 8 anni, comincia la carriera come modella tra il 1987 e il 1997. Diventa una delle top model più pagate al mondo, sfilando per marchi come Christian Dior, John Galliano, Versace, Chanel e Yves Saint-Laurent. Poi, il cambio di rotta. Nel 1998, Carla Bruni lascia la moda e si dedica alla musica, altra sua grande passione.

Il suo primo album come cantautrice, "Quelqu’un m’a dit", ottiene un discreto successo internazionale. Nel 2007 conosce l’allora presidente della Repubblica Francese Nicolas Sarkozy e il 2 febbraio 2008 diventa sua moglie. Nonostante il suo ruolo istituzionale, Carla Bruni continua a incidere dischi e nel 2013 è anche ospite del Festival di Sanremo. Nel gennaio del 2017 ha inciso il suo secondo album: “No Promises”, cantato interamente in inglese.