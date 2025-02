Carlo Conti, ecco dove vive il conduttore di Sanremo. La dimora "segreta" tra le colline fiorentine

Carlo Conti, ecco dove vive il conduttore di Sanremo

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025, ha conquistato con risultati al di là di ogni aspettativa il pubblico da casa superando i record d’ascolti di Amadeus, confermandosi come l’artefice di un’edizione ricca di musica, emozioni e ospiti internazionali. Terminata la kermesse, il presentatore è tornato nella sua amata Firenze a godersi la quiete della vita familiare.

Conti e la moglie Francesca Vaccaro hanno optato per una residenza discreta sulle colline intorno a Firenze, immersa nel verde e a pochi passi dal centro storico. Un rifugio privato, custodito con cura: sui social non compaiono immagini che ne svelino l’esatta ubicazione o i dettagli architettonici, ma qualche indizio racconta lo stile della coppia.

La villa, circondata da un giardino rigoglioso dove il cane di famiglia, Gina, scorrazza libero, unisce eleganza e calore. Ampie vetrate e tonalità chiare alle pareti esaltano la luminosità degli interni, mentre il parquet rustico che avvolge ogni ambiente dona un’impronta rurale. L’arredamento, mix tra moderno e vintage, spazia da divani in pelle a mobili laccati, bauli antichi e tavoli in legno grezzo, creando un equilibrio tra sofisticatezza e tradizione.

Cuore pulsante della casa è lo studio mansardato di Conti, diventato ormai un set “social” per i suoi annunci ufficiali e le apparizioni televisive. Dominato da una parete in pietra a vista, lo spazio riflette i gusti del conduttore: una poltrona in pelle color testa di moro, scaffali ricolmi di vinili, CD e libri, oltre a foto e quadri che trasformano le pareti in un album di memorie. Proprio qui, tra le note dei dischi e l’ispirazione di un design retrò, Conti ha plasmato il successo di Sanremo 2025, selezionando brani e coordinando ogni dettaglio dello show.