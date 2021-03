Caso vaccino a Scanzi, Berlinguer lo sospende da "Carta Bianca" su Rai Tre

Andrea Scanzi è stato sospeso dalla Rai. Il giornalista del Fatto Quotidiano ieri non era presente come di consueto alla trasmissione di Rai Tre "Carta Bianca". La decisione è stata presa dalla conduttrice Berlinguer, che in diretta ha spiegato di "aver deciso autonomamente la sospensione, dopo aver appreso dai vertici della Rai la volontà di interrogare il Comitato etico sulla vicenda". Scanzi, intervistato in esclusiva da Affari, è finito nella bufera in seguito alla vicenda del vaccino AstraZeneca fatto da riservista. La stessa decisione era stata presa nelle scorse ore da La 7, altro canale televisivo nel quale Scanzi spesso è ospite, specie in "Otto e mezzo", condotto da Lilli Gruber.

Nel frattempo, la Asl Toscana Sud Est, tramite il direttore generale Antonio D'Urso, consegnerà nelle prossime ore alla procura di Arezzo i risultati dell'ispezione interna relativa alla vicenda del vaccino AstraZeneca somministrato al giornalista. Il 22 marzo il procuratore Roberto Rossi ha aperto un fascicolo a modello 45, quindi senza indagati e senza ipotesi di reato, per poter espletare una serie di accertamenti sul caso Scanzi. Gli ultimi passi della verifica interna all'operato dell'azienda sanitaria hanno riguardato il ruolo di Scanzi come caregiver, ovvero come assistente designato della madre malata e bisognosa di cure in base alla legge 104.