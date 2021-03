Caso-vaccino, Scanzi ancora nella tempesta: "Cancellato contratto con la Rai"

Caso-vaccino, Scanzi ancora nella tempesta: “Cancellato il contratto con la Rai”

Non si placa la bufera su Andrea Scanzi, nonostante la lunga intervista esclusiva ad affaritaliani.it, nella quale il giornalista de “Il Fatto Quotidiano” spiega con dovizia di particolari.

Secondo quanto rivelato da Dagospia, basandosi su fonti interne alla Commissione di vigilanza Rai, la televisione di Stato avrebbe deciso di sospendere la collaborazione in corso tra Scanzi e “Cartabianca”, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai3.

Alla base della decisione ci sarebbe la forte indignazione popolare suscitata dal caso, che si è tradotta in quella che Scanzi stesso definisce “una tempesta di merda”, nell'intervista esclusiva concessa al vicedirettore di affaritaliani.it, Lorenzo Zacchetti.

Scanzi, che da tempo è di gran lunga il giornalista italiano più seguito sui social network, è spesso ospite anche di “Otto e mezzo”, condotto da Lilli Gruber su La7. Al momento non ci sono elementi per dire se anche la televisione di Urbano Cairo intenda fare dei passi in questa direzione, ma certamente il caso continua a far discutere.