Caterina De Angelis: "Io attrice figlia d'arte, i miei compagni sono stati degli stronzi..."

Caterina De Angelis, la figlia di Margherita Buy si racconta: "Devo tanto a Carlo Verdone. Raccomandata? Me l'hanno fatta pesare, ma..."

La decima edizione del Milazzo Film Festival ha visto l'assegnazione del premio "A Star is Born" a Caterina De Angelis, una giovane attrice romana di 23 anni. Figlia di Margherita Buy e del chirurgo Renato De Angelis, Caterina ha ottenuto un riconoscimento che conferma il suo talento, anche se la sua carriera è iniziata in modo casuale tre anni fa, sul set della serie televisiva "Vita da Carlo", dove interpretava il ruolo della figlia di Verdone.

Capelli dorati, grande spontaneità e spirito, il suo viso magnetico ha conquistato il pubblico. Dopo aver interpretato con successo sia la seconda che la terza stagione della serie, nonché il film "Volare", diretto nientepopodimeno dalla madre Margherita, Caterina ha deciso di dedicarsi completamente alla recitazione.

Dopo essersi laureata in Scienze cinematografiche a Londra, la ragazza classe 2001 ha compreso che la recitazione era la sua vera vocazione. Tornata a Roma per inseguire questo sogno, si è iscritta all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, dove ora frequenta il secondo anno. Parlando dell'esperienza all'Accademia, Caterina ha sottolineato la crescita personale ottenuta grazie al rapporto con i suoi compagni.

Sì, perché inizialmente il fatto che fosse figlia d’arte la metteva sotto una cattiva luce. “All'inizio i miei compagni sono stati proprio stronzi. Poi me li sono conquistati con l'impegno. Hanno capito che voglio partire dal gradino più basso e non cerco scorciatoie. Le persone tutto sommato sono buone... so di dover lavorare sodo, sono una sorvegliata speciale. Ma ce la metterò tutta».

Parlando della mamma, invece, racconta: “È stata bravissima, all'inizio non si è dimostrata né favorevole né contraria. Era già contenta del mio impegno all'università ma quando ha visto la dedizione con cui mi preparavo ai provini di ammissione all'Accademia ha rispettato la mia scelta. Ora, sulla sua scia, voglio costruire una carriera solida, fatta più di coerenza artistica che di singole occasioni”.

Anche in Volare, come scrive il Messaggero, Caterina è la figlia di Margherita. “Mamma mi ha fatto innamorare del mestiere perché non è una diva. Lavora tanto e fa la cosa che le piace di più: il lavoro è l'uomo della sua vita”.

In seguito, la giovane attrice ha dichiarato di essere grata a Verdone “perché ha avuto fiducia in me e fin dall'inizio mi ha riservato un rispetto che pensavo di non meritare. Mi ha trattata come un'attrice vera, già collaudata, destabilizzandomi quasi. E nella terza stagione di Vita da Carlo il mio personaggio è cresciuto”.

Caterina, che ha studiato in Inghilterra, spera di avere una carriera internazionale. Intanto riflette sulla generazione a cui appartiene: “Noi attori giovani viviamo nell'era dei social che, purtroppo, hanno frullato la testa a tutti. Si punta più sull'immagine che sulla sostanza, c'è maggior interesse a creare un brand attraverso i post che a costruire una carriera. Ma il numero dei follower non conta, il nostro lavoro è studiare senza risparmiarsi. Altro che Instagram”.