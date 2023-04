Cecilia Rodriguez in intimo, che curve! La sorella di Belen fa vedere tutto. FOTO

Cecilia Rodriguez, la sorellina di Belen incanta i fan con le sue curve. VIDEO

Cecilia Rodriguez incanta i follower su Instagram. Con un video in collaborazione con la marca di intimo made in Italy Tezenis, la stupenda “sorellina” di Belen fa impazzire i fan.

Nel filmato, la Rodriguez mette in mostra le sue curve mozzafiato in diverse sequenze con diversi capi di lingerie. “In questo video potete ammirare alcuni dei set che amo di Tezenis e… anche come vorrei svegliarmi la mattina se non fossi in jet-lag”, scrive la modella e influencer a corredo del post.