Che tempo che fa, Fabio Fazio va in gol con un grande ospite mondiale

Che Tempo che Fa, Guardiola ospite di Fabio Fazio sul Nove

Pausa dei campionati per le nazionali (si gioca la Nations League, doppio impegno per l'Italia di Spalletti), anche la Premier League dunque è ferma e Pep Guardiola ne approfitta per fare un salto in Italia. L'allenatore del Manchester City - che giocò a fine carriera con la maglia del Brescia al fianco di Roby Baggio e con Carletto Mazzone mister - sarà ospite sul Nove di Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo che Fa in onda domenica 13 ottobre 2024.

Guardiola ospite di Fabio Fazio, l'annuncio di Che Tempo che Fa

"Siamo felici di annunciarvi che domenica nello studio di Che Tempo Che Fa ospiteremo uno degli allenatori di calcio più vincenti di sempre: Pep Guardiola", l'annuncio social del programma campione degli ascolti tv in onda sul canale di Warner Bros Discovery.