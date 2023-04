Che Tempo che Fa, Fazio incassa il colpo internazionale: ospiti 16 aprile

Che Tempo che Fa, nuova puntata in arrivo: ospiti e anticipazioni domenica 16 aprile

Una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show domenicale condotto da Fazio Fabio, è in arrivo. E sono tanti gli ospiti (e i grandi nomi) che si siederanno nel salotto di Rai 3. Iniziamo subito dal grande colpo internazionale: Ed Sheeran sarà ospite in esclusiva da Fazio. Il cantautore dei record, con 91 miliardi di streams, più di 65 milioni di album venduti nel mondo, 4 Grammy, 7 Brit Awards e 8 Billboard Awards, si esibirà live con ''Eyes Closed'', singolo già #1 nel Regno Unito, che anticipa il nuovo album ''-'' (Subtract), in uscita il prossimo 5 maggio, l'ultimo della sua era decennale di ''album matematici'' e il più intimo e personale, capace di offrire al pubblico un ritratto vulnerabile e onesto del grande artista britannico.