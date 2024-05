Che tempo che fa, Fazio va in goal: un campione in studio. Anticipazioni

Che tempo che fa anticipazioni e ospiti 5 maggio: da Fabio Fazio un campione (di calcio)

In arrivo una nuova puntata di Che tempo Che Fa, il programma condotto sul Nove da Fabio Fazio. Ma questa domenica 5 maggio chi vedremo in studio? Partiamo da un campione di calcio, reduce da gran campionato. Si parte infatti con Lautaro Martinez, capitano dell'Inter campione d'Italia, maglia numero 10 e capocannonieri. Poi sarà la volta di Laetitia Casta, icona della moda e del cinema, in occasione dell'uscita nelle sale del nuovo film di Leonardo D'Agostini, Una storia nera, in cui vestirà i panni della protagonista. Spazio poi anche alla musica con Francesco Gabbani. E infine, ci sarà in studio anche Zerocalcare, fumettista che il prossimo 7 maggio in uscita il suo nuovo libro, Quando muori resa a me, con cui torna alla narrativa disegnata dopo i reportage a fumetti.