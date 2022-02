Che tempo che fa, Littizzetto sfotte Savoia: "I gioielli? Prima lo scontrino"

Littizzetto show a Che tempo che fa, tra la lettera sfottò ai Savoia e la visita medica al "doc" Luca Argentero

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa tra la lettera ai Savoia e la visita medica a Luca Argentero. I gioielli della Corona non devono essere restituiti agli eredi Savoia. A sancirlo “ufficialmente” Luciana Littizzetto che, in onda nella trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio su Rai3, ha affidato il suo pensiero nella tradizionale letterina di domenica 13 febbraio. Pungente come al solito, la Lucianina nazionale ha voluto dire la sua sulla richiesta, da parte degli eredi di Casa Savoia, della restituzione dei gioielli della Corona.

In un francese un po’ balbettante ma comprensibile sia al pubblico in studio che a quello di casa (2.890.000 spettatori per l’11.7% di share), la comica torinese ha letto la sua missiva rivolgendosi direttamente a tutti gli eredi reali, i quali hanno già avuto una bocciatura dalla Banca d’Italia, nel cui caveau sono rinchiusi tutti i tesori elencati dettagliatamente nel corso della trasmissione.

“I regali non si chiedono indietro”, afferma la Littizzetto che, dopo aver ironizzato sui nomi multipli degli eredi Savoia, ha continuato: “Ho saputo che voi avete il sangue blu, ma adesso siete inca**ati neri. Perché voi rivolete indietro i gioielli della Corona. Che grande faccia tosta! I regali, vi ricordo, non si chiedono indietro. È cafone, si fa una brutta figura. E poi, il Re a noi italiani ci ha lasciati nella me**a, ricordatevelo”.