Che tempo che fa ospiti di Fabio Fazio, bomba: la donna che smentì ('categoricamente') di aver fatto cadere Berlusconi. Due fuoriclasse della musica e...

Che tempo che fa ospiti di Fabio Fazio: Angela Merkel sul Nove

"Se ho chiesto la testa di Berlusconi, in particolare durante una telefonata con Napolitano? Smentisco categoricamente. Non mi sono mai immischiata negli affari interni di un Paese amico. E di questa variante non avevo mai sentito parlare". Le parole nette di Angela Merkel in una intervista al Corriere della Sera di poche settimane fa. L'ex cancelliera tedesca poi aggiunse: "È stato anche detto che una conferenza stampa di Nicolas Sarkozy e mia avrebbe contribuito alla caduta di Berlusconi. Non lo credo. Non è assolutamente possibile che un capo di governo straniero causi la caduta di un altro. Questo ha sempre a che fare con i fatti interni di un Paese". E nelle prossime ore, Angela Merkel sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa nella puntata in onda domenica 15 dicembre 2024 sul Nove (e discovery+). Un gran colpo per il conduttore e per Warner Bros Discovery. Ma non è l'unico fiore all'occhiello del nuovo appuntamento.

Che tempo che fa, Gianni Morandi e Mahmood ospiti di Fabio Fazio

Fabio Fazio cala altri due jolly pesanti sul tavolo degli ascolti tv. Arrivano in studio due star della musica. La leggenda Gianni Morandi, che ha compiuto 80 anni pochi giorni fa e che si esibirà live con con il singolo “L’attrazione”, scritto dall’amico Lorenzo Jovanotti e contenuto nel nuovo album omonimo. E le luci dei riflettori di Che tempo che fa si accenderanno poi su un due volte vincitore del Festival di Sanremo: Mahmood che trionfò nel 2019 con il brano Soldi e nel 2022 in duetto con Blanco con il brano Brividi (senza dimenticare il successo ottenuto nel 2024 con Tuta Gold).

Che tempo che fa ospiti domenica 15 dicembre 2024

Può bastare così? Neanche per sogno. La puntata di domenica 15 dicembre 2024 di Che Tempo che fa ha in serbo altri ospiti importanti che sveliamo in queste anticipazioni. Insomma la sfida nell'arena degli ascolti tv agli altri programmi (in primis i rivali 'diretti' Le Iene su Italia 1 e Report su Rai3) è lanciata. All'Auditel l'ardua sentenza su chi vincerà questa volta...