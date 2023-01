Chi è Elisa Barranu, la misteriosa ragazza finita sui social di Boldi e poi rimossa

Chi è Elisa Barranu, la TikToker comparsa sui social di Massimo Boldi

Una ragazza misteriosa è finita sui social di Massimo Boldi. Sul profilo Instagram del "Cipollino", tra i protagonisti assoluti della commedia italiana dagli anni '90, recentemente è comparsa la foto di una giovane e bella ragazza dai capelli biondi.

E, ovviamente, il popolo di internet non ha potuto che farsi la fatidica domanda: "Di chi si tratta?". Ebbene, a dare la risposta è il settimanale di gossip "Chi", diretto da Alfonso Signorini.

Nessun nuovo colpo di fulmine per Massimo Boldi. La ragazza in questione si chiama Elisa Barranu, ed è una modella e tiktoker, volto sul quale il "Cipollino" vuole puntare per lanciarla nel mondo del cinema.

Chi è Elisa Barranu

Veronese, classe 2002, non si sa molto su Elisa Barranu. Sui social, la modella e content creator può contare oltre 100 mila follower su Instagram e quasi 640 mila su TikTok.