Chi è Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti che a Sanremo resta nell'ombra: dal lavoro dietro le quinte alla crisi con il marito

Francesca Vaccaro, la donna che ha conquistato Carlo Conti: carriera, amore e discrezione a Sanremo

Nelle scorse edizioni di Sanremo, Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, non passava di certo inosservata insieme al figlio Josè, inquadrata tra il pubblico della prima fila. Quest’anno, invece, Carlo Conti ha scelto di mantenere una discrezione decisamente diversa, e se Amadeus non aveva paura di mettere in mostra la moglie e il figlio, Conti preferisce lasciare "nell'ombra" Francesca Vaccaro, sua compagna di vita.

Ad eccezione di un solo momento: durante la prima serata di Sanremo 2025, il direttore artistico ha interrotto brevemente la sua maratona di presentazioni per dedicare un pensiero affettuoso alla moglie, donandole il fiore che era caduto dal bouquet di Elodie. Un gesto che ha suscitato l’emozione del pubblico, inaspettato, accompagnato da una semplice, ma sincera, giustificazione: "Mi ha scritto mio figlio Matteo dicendomi: ‘Ma mamma non si vede mai?'"

Francesca Vaccaro, classe 1972, a differenza di Giovanna Civitillo, più nota al grande pubblico, non è una showgirl, ma ha sempre lavorato dietro le quinte. Ex costumista Rai di programmi di grande successo oggi, gestisce un marchio di abbigliamento di lusso, COUTŪ, un brand eco-sostenibile che ha saputo ritagliarsi una nicchia esclusiva nel panorama della moda.

Ed è proprio dietro le quinte, nel suo ruolo da costumista, che Francesca ha conosciuto il presentatore, anche se l'amore con Conti ha attraversato non pochi alti e bassi. Conti stesso ha ammesso di non essere stato subito pronto per un impegno serio. Infatti la coppia ha anche vissuto diverse crisi e pause che hanno visto Carlo avvicinarsi a Roberta Morise, una corista con cui ha il direttore artistico di Sanremo ha avuto una breve relazione. Ma non è mai stato un dubbio: Francesca era la donna giusta, e quando Carlo ha deciso che sarebbe stato con lei (anche grazie ad Antonella Clerici) non si è più guardato indietro. Non a caso, lo stesso Conti ha dichiarato in passato di avere un solo rimpianto: non aver sposato prima la donna che gli ha rubato il cuore.

La coppia è convolata a nozze il 16 giugno 2012 nella Pieve di Sant'Andrea a Cercina. Testimone dello sposo, all’epoca, fu l’amico di sempre Leonardo Pieraccioni. Nel 2014 Carlo Conti e Francesca Vaccaro sono diventati genitori di Matteo. Un amore che ha continuato a crescere, dietro e davanti ai riflettori, con il massimo della discrezione e con il rispetto più profondo. Quando, infatti, Francesca ha voluto manifestare il suo orgoglio per il successo di Carlo nella prima serata del Festival di Sanremo, lo ha fatto con parole semplici, ma potenti: "Orgogliosa di te", accompagnando il messaggio con un’immagine che racchiudeva tutta la sua essenza: un selfie, con il cuore. Ecco, forse è proprio questo il segreto del loro amore: non servono grandi dichiarazioni, ma gesti che parlano più delle parole. E mentre Amadeus e Giovanna Civitillo si sono fatti simbolo di una coppia che non ha paura di essere sotto i riflettori, Carlo e Francesca restano l’incarnazione di un amore che cresce lontano, ma che quando è il momento di farsi sentire, lo fa con eleganza e discrezione.