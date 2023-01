Chi è Luca Telese il giornalista e conduttore di "In Onda" su La7

Al timone con Marianna Aprile del programma "In Onda", su La7, Luca Telese, di origine sarda, classe 1970 esordisce nel mondo del giornalismo parlamentare, poi, anche portavoce del partito Rifondazione Comunista. Nella sua carriera ci sono numerose collaborazioni a partire da L’Unità, il Manifesto, Il Messaggero e Il Foglio. Nel 2003 ha iniziato a collaborare con Vaniy Fair e dal 1999 al 2009 ha lavorato per Il Giornale. Mentre dal 2009 al 2012 ha collaborato con il Fatto Quotidiano che ha lasciato con la critica che il giornale fosse troppo “filo-grillino”. Dal 20 settembre 2016 Luca Telese scrive per il quotidiano La Verità, ma collabora anche con Tiscali News e con Panorama per alcune interviste. Dal 2021 è vice direttore de Il Post internazionale.

La carriera televisiva e radiofonica di Luca Telese, conduttore di "In Onda" su La7

All'inizio degli anno 2000, il giornalista Luca Telese ha iniziato a muovere i primi passi in tv. Dapprima è stato autore di alcune trasmissioni per la Rai e Mediaset, per poi affermarsi come volto televisivo e opinionista politico. In radio ha condotto il programma Tabloid su Rai Radio 3 e per molti anni è stato il contraltare di Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio 24. Nel giugno 2010 per la prima volta è chiamato alla trasmissione "In Onda" su la 7, così come spesso è chiamato ospite in talk show politici come Cartabianca, Non è L’Arena e Otto e Mezzo. Luca Telese con Marianna Aprile è attulamente al timone di "In Onda" su La7, trasmissione politica.

Luca Telese vita privata e figli

Luca Telese ha avuto un figlio Enrico dalla compagna Laura Berlinguer, figlia del politico Enrico Berlinguer e attualmente a TgCom24.