Marianna Aprile: "Io preferita a De Gregorio? Commentare non sarebbe elegante"

Marianna Aprile "straccia" Concita De Gregorio. La giornalista ad Affari: "Io la preferita a In Onda? Qualsiasi esternazione sarebbe poco elegante"

Il popolo di Affari ha parlato: Marianna Aprile batte Concita De Gregorio. Il nostro sondaggio, indetto ieri, martedì 3 gennaio, ha sancito la vittoria assoluta della caporedattrice di Oggi e “supplente” alla conduzione di “In Onda” contro la collega e volto “titolare” del talk-show di La7. La matematica non è un’opinione e il risultato è schiacciante. Marianna Aprile “straccia” Concita De Gregorio con il 71,97% dei voti contro il 28,03%.

Sentita da Affaritaliani.it per commentare l’incontrovertibile giudizio dei lettori, la giornalista ha preferito, con la gentilezza che la contraddistingue, sfilarsi da qualsiasi tipo di domanda. “Ringrazio i vostri lettori per l’affetto, ma io sono in supplenza (alla conduzione di “In Onda”, ndr) e mi sembrerebbe poco elegante nei confronti dei titolari qualsiasi esternazione”, ha dichiarato la giornalista spiegando che in questo momento preferisce non commentare ulteriormente. In un panorama televisivo sempre pronto allo scontro (e non al confronto) è decisamente una bella novità.

Chi è Marianna Aprile, giornalista e conduttrice "supplente" di In Onda su La7

Opinionista, giornalista e conduttrice attiva nel panorama radiofonico e televisivo, Marianna Aprile è nata a Bari il 3 maggio 1976. Nel corso della sua carriera ha lavorato per il settimanale di cronaca rosa “Novella 2000” e ha assunto il ruolo di caporedattrice del settimanale “Oggi”, per cui ha iniziato a lavorare nel 2008. Durante l'estate del 2014 conduce il programma “Millennium”, in onda su Rai Radio 3, e, due anni dopo, nel 2016, è stata ospite ricorrente del talk-show a sfondo politico “Otto e mezzo”.

Nel 2019 pubblica il suo primo libro, “Il grande inganno”, edito da Piemme. Nel 2021 è ospite ricorrente di “In onda”, programma TV politico trasmesso su LA7, e conduce insieme a Luca Bottura il programma “Forrest” su Rai Radio 1. Dal 1° agosto 2022 conduce con Luca Telese il programma "In Onda" su LA7. Non solo. L’avventura a “In Onda” prosegue anche nelle vacanze natalizie sempre al fianco di Telese.

Ma non è tutto. Marianna Aprile è figlia di Pino Aprile, l'autore del libro best-seller "Terroni". Inoltre, oltre al mondo della televisione e dell'editoria, la giornalista è molto introdotta per ragioni professionali nel mondo della politica. Si mormora persino che il Pd abbia pensato più volte di candidarla, ma, almeno fino ad oggi, il corteggiamento della bella Marianna non è andato a buon fine.