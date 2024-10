Chi è Lucia Goracci, la giornalista Rai, inviata di guerra aggredita con la troupe del Tg3 in Libano

Troupe del Tg3 aggredita in Libano, l'autista muore d'infarto. Lucia Goracci: «Nessuno ci veniva in aiuto»

La troupe del Tg3 in Libano è stata aggredita mentre documentava la situazione al confine con Israele. L'autista locale ha avuto un infarto ed è morto dopo il trasporto in ospedale. L'inviata Lucia Goraci ha raccontato la tragedia. «Stavamo lavorando senza problemi, la gente ci parlava. Poi è spuntato un uomo, è andato verso Nicois tentando di strappargli la telecamera. Siamo tornati in auto pronti ad allontanarci in fretta, ma sono arrivati altri uomini che hanno preso a spintonare noi e l'auto. L'uomo di prima ha provato a tirarci una grossa pietra. C'era chi lo tratteneva e chi lo aizzava. Siamo andati via veloci, in auto, sembrava che ci stessero inseguendo. Quando Ahmad si è fermato a un distributore ormai fuori da Ghazieh, l'uomo ci è venuto addosso, ha strappato le chiavi ad Ahmad, ha tentato di rompere la telecamera di Marco entrando dai finestrini aperti, mentre nessuno ci veniva in aiuto».

«Quando Ahmad ha cercato di tranquillizzarlo uscendo dall'auto - prosegue il racconto di Goracci -, è allora che si è accasciato a terra. Abbiamo subito chiamato i soccorsi, è arrivata l'ambulanza, l'abbiamo seguita. Purtroppo quando l'abbiamo raggiunta ci hanno detto che era morto dopo lunghi tentativi di rianimarlo».

Chi è Lucia Goracci, la giornalista Rai aggredita in Libano

Laureata alla LUISS e iscritta all'albo dei giornalisti professionisti dalla fine degli anni novanta, Lucia Goraci ha iniziato a lavorare in Rai nella redazione della TGR Sicilia. E' stata inviata in Medio Oriente per il TG2 fino all'assunzione al TG3 per cui ha condotto Tg3 mezzasera, Tg3 notte oltre ad essere spesso presente in studio di Tg3 Linea Notte.

Non solo Medio Oriente, inviata anche in America Latina documentando tra gli altri il Terremoto di Haiti del 2010, l'incidente nella miniera di San José in Cile, la guerra civile libica.

A RaiNews24 dal 2013 Lucia Goraci si è occupata di temi internazionali sempre come inviata: dalle elezioni presidenziali in Iran, alla visita del Presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama a Berlino, passando per le proteste in Brasile durante la FIFA Confederations Cup 2013, o quelle in Egitto contro il presidente Mohamed Morsi, a Gaza nell’agosto 2014.

Nell'agosto 2021 è inviata per la Rai a Kabul durante le operazioni atte a garantire la fuga dei profughi afghani dopo la presa di potere dei talebani nel paese, dove ha documentato con numerosi servizi la città totalmente sotto il controllo dei talebani.

Dal 2022 è corrispondente estera Rai dagli Stati Uniti nella sede di New York.

Ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il Premio Ilaria Alpi nel 2011.