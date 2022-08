Chi è Marianna Aprile, che fa volare "In Onda" con la sua famosa erre moscia

Marianna Aprile, chi è la conduttrice di "In Onda" su La7 in coppia con Luca Telese

All'alba del 25esimo giorno, "In Onda" non sente la mancanza della coppia De Gregorio-Parenzo. Infatti, gli ascolti dell'ultima puntata del programma di approfondimento di La7, condotto dal nuovo duo composto da Marianna Aprile e Luca Telese, ha dato buoni risultati.

Nel dettaglio, l'episodio di ieri, mercoledì 24 agosto, di "In Onda" ha incollato allo schermo ben 994.000 spettatori registrando il 6.6% di share. Un risultato positivo, certo, ma che diventa "ottimo" se messo a confronto con i dati degli ascolti di martedì 23 agosto. Infatti, la coppia Aprile-Telese aveva portato a casa "solo" il 3,7% di share con 492.000 spettatori.

Chi è Marianna Aprile

Opinionista, giornalista e conduttrice attiva nel panorama radiofonico e televisivo, Marianna Aprile è nata a Bari il 3 maggio 1976. Nel corso della sua carriera ha lavorato per il settimanale di cronaca rosa “Novella 2000” e ha assunto il ruolo di caporedattrice del settimanale “Oggi”, per cui ha iniziato a lavorare nel 2008.

Durante l'estate del 2014 conduce il programma “Millennium”, in onda su Rai Radio 3, e, due anni dopo, nel 2016, è stata ospite ricorrente del talk-show a sfondo politico “Otto e mezzo”.

Nel 2019 pubblica il suo primo libro, “Il grande inganno”, edito da Piemme. Nel 2021 è ospite ricorrente di “In onda”, programma TV politico trasmesso su LA7, e conduce insieme a Luca Bottura il programma “Forrest” su Rai Radio 1. Dal 1° agosto 2022 conduce assieme a Luca Telese la versione estiva del programma In onda su LA7, sostituendo per il mese di agosto la coppia David Parenzo-Concita De Gregorio.





