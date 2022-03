Chi è Paola Ferrari, dalla malattia alla lite con Diletta Leotta: il ritratto

Paola Ferrari: dalla carriera al tumore, passando per le violenze della mamma e le scintille con Diletta Leotta

Tutta Italia parla di lei. Paola Ferrari, dopo l’annuncio del suo addio in Rai, è stata travolta da messaggi di affetto e stima da molti volti noti, tra cui il critico d’arte e personaggio televisivo Vittorio Sgarbi e il politico in forza a FdIIgnazio La Russa. Chi è, dunque, Paola Ferrari?

Paola Ferrari, chi è

Milanese, classe 1960, Paola Ferrari ha iniziato come attrice di fotoromanzi in Grand Hotel e ha debuttato in televisione nel 1977 come centralinista in Portobello, condotto da Enzo Tortora. Nel 1999 il passaggio al Tg2. Nel 2003 passa a Novantesimo minuto diventando la prima donna alla conduzione del programma. Da qui, l’inizio della sua carriera come conduttrice e giornalista dedicata allo sport.

Paola Ferrari, vita privata e malattia

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che il 10 aprile 1997 ha sposato l’imprenditore Marco De Benedetti. Da questa relazione sono nati due figli, Alessandro e Virginia rispettivamente nel 1999 e 2000. Nel corso di diverse interviste, Paola Ferrari ha rivelato di essere stata colpita da un tumore alla pelle che ha lasciato dei segni molto evidenti sul suo viso. Proprio sui social network la stessa giornalista sportiva ha voluto raccontare questa esperienza pubblicando diverse fotografie.

La carriera di Paola Ferrari

Negli anni 90 ha iniziato a lavorare in radio in alcuni programmi sportivi come la “Domenica Sportiva” e “Novantesimo minuto”. Inoltre, è stata al timone del Tg2 Costume e società. E ancora, Pole Position, Dribbling Mondiale, Martedì Champions, Un mercoledì da campioni, Notti mondiali, Stadio Europa e UEFA Euro 2016. Ha anche partecipato alla prima edizione di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.