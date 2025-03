Chi è Zoe De Biasi, l'influencer generata dall'IA che "si compra" Il Corriere

Chi è Zoe De Biasi tra yoga, palestra e buon cibo

Questa mattina su Il Corriere della Sera non è passata inosservata una mega pubblicità di due intere pagine. Si vede solo una foto di una ragazza con i capelli corti e poi c'è un Qr-code e il rimando "follow me on Instagram". Ma di che cosa si tratta? La risposta è nascosta nei commenti sotto le foto. La giovane che appare in quella foto semplicemente non esiste, non è altro infatti che una ambassador di un marchio di società che si occupa di fitness. Invece di puntare su un personaggio reale però i proprietari di questo brand hanno deciso di affidarsi a Zoe De Biasi, e questa ragazza, frutto dell'intelligenza artificiale, dal sorriso smagliante ha anche una sua precisa biografia.





"Ho 24 anni e sono una studentessa universitaria. Amo Torino, la mia città, e per motivi di studio mi capita spesso di trovarmi anche a Milano. Sono un'appassionata di sport e per me il movimento è uno stile di vita. Che sia in palestra, all'aperto, sul tappetino da yoga o tra le onde, lo sport è la mia forma di equilibrio. Amo il benessere in tutte le sue forme, prendendomi cura del corpo, della mente e mangiando sano. Tra un allenamento e l'altro infatti adoro sperimentare in cucina con piatti sani (che poi sono anche buoni). Pronti a seguire il mio viaggio?.

Ma la gente sui social su questa trovata pubblicitaria si divide. C'è chi parla dei manager di "mcfit Italia" come "geni" e dice che questa azienda è "anni luce avanti" e chi invece critica la scelta. "Ma una persona reale non la trovate?". L'azienda in questione risponde così: "Zoe non sostituisce i nostri ambassador reali, ma li affianca. Il nostro obiettivo è ampliare il modo in cui comunichiamo il fitness, utilizzando tecnologie innovative per ispirare la community in maniera diversa".